Пике пообещал, что «Барселона» прибавит

Защитник «Барселоны» Жерар Пике пообещал после выездного матча с «Вильярреалом», что его команда продолжит борьбу в чемпионате Испании.

«Мы заслуживали победы в этой встрече, потому что мы были лучше. «Барселона» действовала очень спокойно с первой до последней минуты.

Мы постараемся прибавить в последующих играх. В чемпионате еще не все потеряно, «Барселона» будет биться до конца», – сказал Пике.

Матч 17-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Барселона» закончился со счетом 1:1. Каталонцы занимают в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего «Реала» на пять очков.