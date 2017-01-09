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    Пике пообещал, что «Барселона» прибавит

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике пообещал после выездного матча с «Вильярреалом», что его команда продолжит борьбу в чемпионате Испании.

    «Мы заслуживали победы в этой встрече, потому что мы были лучше. «Барселона» действовала очень спокойно с первой до последней минуты.

    Мы постараемся прибавить в последующих играх. В чемпионате еще не все потеряно, «Барселона» будет биться до конца», – сказал Пике.

    Матч 17-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Барселона» закончился со счетом 1:1. Каталонцы занимают в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего «Реала» на пять очков.

    Источник: ФК «Барселона»

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    09.01.2017 07:05
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