Кубок Англии. Дубль Рэшфорда помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Рединг»

В поединке 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в родных стенах не оставил шансов «Редингу». Начало разгрому положил нападающий Уэйн Руни, отличившийся в самом дебюте встречи. На 15-й минуте ворота гостей поразил форвард Антони Марсьяль, а во второй половине встречи дубль оформил восходящая звезда «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд, установив окончательный счет матча.

Кубок Англии. 1/32 финала

Манчестер Юнайтед – Рединг – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Руни, 7; 2:0 – Марсьяль, 15; 3:0 – Рэшфорд, 75; 4:0 – Рэшфорд, 79.

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