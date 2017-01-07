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    Кубок Англии. Дубль Рэшфорда помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Рединг»

    В поединке 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в родных стенах не оставил шансов «Редингу». Начало разгрому положил нападающий Уэйн Руни, отличившийся в самом дебюте встречи. На 15-й минуте ворота гостей поразил форвард Антони Марсьяль, а во второй половине встречи дубль оформил восходящая звезда «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд, установив окончательный счет матча.

    Кубок Англии. 1/32 финала

    Манчестер Юнайтед – Рединг – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Руни, 7; 2:0 – Марсьяль, 15; 3:0 – Рэшфорд, 75; 4:0 – Рэшфорд, 79.

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 17:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 8 января 2017, 13:55

      Красавцы! Ждем такой же игры и результата с тиграми!!! Игра Рэшфорда и Марсиаля по настоящему обрадовали!

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 7 января 2017, 18:58

      Я до сих пор не очень понимаю зачем Моур упорно ставит Златана...из всех своих моментов он и трети не реализует.

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > iron_Savior 8 января 2017, 05:15

      Наверно ты не на того Златана смотришь ... Откуда блядь тогда за календарный год 50 банок как у гнома почти ...?!?!? И почему тогда он 2й бомбардир, если трети как говоришь моментов не реализует???)))) Не логично.

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      Рейтинг: +18

      Аналитик 100% 7 января 2017, 17:41

      Решфорда ждет великое будущее!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 января 2017, 17:28

      Ожидаемо.

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