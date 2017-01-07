Ибрагимович сравнил себя с животным

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что он находится в отличной физической форме.

«Чувствую себя просто отлично, я в форме. Я работаю по отличной программе, которую для меня составил тренер. Он адаптировал мои физические способности к матчам в Англии.

Считаю, что у меня необычное тело. Я как животное. Я всегда готов двигаться и всегда выгляжу свежим», – сказал Ибрагимович.