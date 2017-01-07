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    Моуринью пообещал предоставить шанс Швайнштайгеру

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью все еще рассчитывает на полузащитника Бастиана Швайнштайгера. По словам специалиста, немец может выйти в стартовом составе на кубковый матч против «Рединга».

    «Швайнштайгер может начать матч с первых минут, а может остаться в числе запасных. Очень долго мы не рассматривали этого футболиста, но затем мы приняли решение вернуть его в состав. Сейчас он хорошо выглядит на тренировках. Бастиан хочет остаться, и он останется. Он ждет шанса, чтобы сыграть», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    07.01.2017 09:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 января 2017, 13:42

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 7 января 2017, 11:26

      Давно пора.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +135

      Chicha 7 января 2017, 10:37

      Нужно дать шанс немцу.

      -1
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