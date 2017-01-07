Моуринью пообещал предоставить шанс Швайнштайгеру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью все еще рассчитывает на полузащитника Бастиана Швайнштайгера. По словам специалиста, немец может выйти в стартовом составе на кубковый матч против «Рединга».

«Швайнштайгер может начать матч с первых минут, а может остаться в числе запасных. Очень долго мы не рассматривали этого футболиста, но затем мы приняли решение вернуть его в состав. Сейчас он хорошо выглядит на тренировках. Бастиан хочет остаться, и он останется. Он ждет шанса, чтобы сыграть», – сказал Моуринью.