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    В «Эвертоне» рассчитывают закрепиться в элите английского футбола

    Владелец «Эвертона» Фарад Мошири рассчитывает в ближайшее время закрепиться на лидирующих позициях в английском футболе.

    «У нашего клуба есть возможности, чтобы закрепиться в элите английского футбола. Мы сделаем все, что в наших силах.

    Первоочередная цель на данном этапе для нас – обеспечить стабильность. Кроме того, нам нужна устойчивая база, чтобы войти в элиту. Нам нужно лишь время, но мы будем к этому идти», – рассказал Мошири Sky Sports.

    После 20 туров «Эвертон» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиге с 30 очками. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 19 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2017 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 6 января 2017, 13:04

      Почему бы и нет?
      Go Toffees!

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