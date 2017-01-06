В «Эвертоне» рассчитывают закрепиться в элите английского футбола

Владелец «Эвертона» Фарад Мошири рассчитывает в ближайшее время закрепиться на лидирующих позициях в английском футболе.

«У нашего клуба есть возможности, чтобы закрепиться в элите английского футбола. Мы сделаем все, что в наших силах.

Первоочередная цель на данном этапе для нас – обеспечить стабильность. Кроме того, нам нужна устойчивая база, чтобы войти в элиту. Нам нужно лишь время, но мы будем к этому идти», – рассказал Мошири Sky Sports.

После 20 туров «Эвертон» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиге с 30 очками. Отставание от лидирующего «Челси» составляет 19 очков.