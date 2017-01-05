Григорян: «Отношусь к тренерам с именем – как в шоу-бизнесе к поп-звездам»

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян выразил мнение, что тренеры с именами известны лишь из-за удачно реализованных ими шансов. По его словам, в современном футболе мало талантливых специалистов, а многие добиваются успеха за счет труда и целеустремленности.

– Вы сказали, что будь в «Анжи» все хорошо с финансами, пришел бы тренер с именем. То есть у вас нет имени? Или оно не такое громкое?

– Честно говоря, отношусь к тренерам с именем – как в шоу-бизнесе к поп-звездам. Их имена известны только потому, что им дали шанс и они его реализовали. Но в России много национальностей, много самобытных и талантливых тренеров, у которых даже шанса на будет, какой представился мне. И потом так не только в футболе – в любой сфере. Поэтому когда речь заходит об имени, я к этому скептически отношусь.

– То есть вы не тренер-поп-звезда, имя для вас вторично, главное – результат и игра команды. Верно?

– Ощущаю себя именно так. Для меня комично слово «звездность», когда оно употребляется по отношению к человеку. Звезды на небе, в основном. Безусловно, в нашей профессии есть талантливые тренеры. Но их же единицы. Прежде всего, это Гвардиола. А остальные добиваются всего трудом, целеустремленностью, умениями.