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    Григорян: «Отношусь к тренерам с именем – как в шоу-бизнесе к поп-звездам»

    Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян выразил мнение, что тренеры с именами известны лишь из-за удачно реализованных ими шансов. По его словам, в современном футболе мало талантливых специалистов, а многие добиваются успеха за счет труда и целеустремленности.

    – Вы сказали, что будь в «Анжи» все хорошо с финансами, пришел бы тренер с именем. То есть у вас нет имени? Или оно не такое громкое?

    – Честно говоря, отношусь к тренерам с именем – как в шоу-бизнесе к поп-звездам. Их имена известны только потому, что им дали шанс и они его реализовали. Но в России много национальностей, много самобытных и талантливых тренеров, у которых даже шанса на будет, какой представился мне. И потом так не только в футболе – в любой сфере. Поэтому когда речь заходит об имени, я к этому скептически отношусь.

    – То есть вы не тренер-поп-звезда, имя для вас вторично, главное – результат и игра команды. Верно?

    – Ощущаю себя именно так. Для меня комично слово «звездность», когда оно употребляется по отношению к человеку. Звезды на небе, в основном. Безусловно, в нашей профессии есть талантливые тренеры. Но их же единицы. Прежде всего, это Гвардиола. А остальные добиваются всего трудом, целеустремленностью, умениями.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.01.2017 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +842

      sined1951 6 января 2017, 23:21

      этого хлопца начинают постоянно цитировать, а я о нем почему-то не знаю ни хрена. Сначала нужно хорошо показать себя, а только потом трепаться.

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      Рейтинг: +144

      зиргай 6 января 2017, 12:16

      м-да.. Григоряна взяли с прицелом на ФНЛ? хотелось бы верить в иное....

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