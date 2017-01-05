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    Новый главный тренер «Анжи»: «Я ждал этого шанса 20 лет»

    Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился своими впечатлениями от приглашения в махачкалинский клуб. Российский специалист заявил, что планирует добиться с командой максимального результата.

    – Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет. Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата.

    – Что именно увидим?

    – Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и обсуждать ситуацию в «Анжи». Все это вы будете обсуждать с руководителями клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2017 14:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +23

      Livkot 6 января 2017, 02:53

      Самое интересное что его нигде не выгоняют, сам уходит, бежит туда где лучше .........., ??? - Ска - Луч -Ска - Анжи - дальше ещё будет

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 января 2017, 02:40

      Прямо спал и видел себя во главе "Анжи" все эти 20 лет?

      0
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      Рейтинг: +23

      Livkot 6 января 2017, 00:46

      Шлюха, там поработал, там поработал, СКА Хабаровск чем не команда одной нагой уже в вышке.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 января 2017, 21:35

      С женскими командами он работал успешно. С мужскими тоже, судя по результатам и тому, что имел под рукой. УДАЧИ! Будем смотреть!

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 5 января 2017, 19:42

      Скем играть та будет!

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 5 января 2017, 19:04

      Бросили на растерзание волкам. Пол-состава уже почти продали

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 5 января 2017, 18:06

      Знать не знаю его.

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 5 января 2017, 17:01

      Удачи, она ему ох как пригодится

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 5 января 2017, 16:10

      Эйфория его погубит...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 января 2017, 15:14

      Скоро опять будут "семейные обстоятельства" как в Тосно....

      3
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