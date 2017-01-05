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Новый главный тренер «Анжи»: «Я ждал этого шанса 20 лет»

5 января 2017, 14:40
14

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился своими впечатлениями от приглашения в махачкалинский клуб. Российский специалист заявил, что планирует добиться с командой максимального результата.

– Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет. Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата.

– Что именно увидим?

– Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и обсуждать ситуацию в «Анжи». Все это вы будете обсуждать с руководителями клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Григорян Александр
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VVM1964
1483616913
КОГО ТРЕНИРОВАТЬ ТО БУДЕТ ? " «Анжи» готов бесплатно отпустить Яковлева, Паршивлюка, Обертана и еще 10 игроков в другие клубы "
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Sasha1086
1483617919
Главное что бы коллектив сплотил! А так удачи! Приятно когда простые люди чего-то добиваются сами!
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shinnik
1483618460
Скоро опять будут "семейные обстоятельства" как в Тосно....
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Nayturs
1483624918
Удачи, она ему ох как пригодится
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Alex Flash
1483632286
Бросили на растерзание волкам. Пол-состава уже почти продали
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Makaweli
1483634546
Скем играть та будет!
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cska-62
1483641349
С женскими командами он работал успешно. С мужскими тоже, судя по результатам и тому, что имел под рукой. УДАЧИ! Будем смотреть!
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Livkot
1483652781
Шлюха, там поработал, там поработал, СКА Хабаровск чем не команда одной нагой уже в вышке.
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арейская
1483659639
Прямо спал и видел себя во главе "Анжи" все эти 20 лет?
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Livkot
1483660397
Самое интересное что его нигде не выгоняют, сам уходит, бежит туда где лучше .........., ??? - Ска - Луч -Ска - Анжи - дальше ещё будет
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