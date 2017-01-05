Новый главный тренер «Анжи»: «Я ждал этого шанса 20 лет»

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился своими впечатлениями от приглашения в махачкалинский клуб. Российский специалист заявил, что планирует добиться с командой максимального результата.

– Я ждал это шанса и шел к нему упорным трудом в течение двадцати лет. Я не собираюсь ничего комментировать и обсуждать. Вы сами все увидите по ходу чемпионата.

– Что именно увидим?

– Я не собираюсь обсуждать с вами наши цели и обсуждать ситуацию в «Анжи». Все это вы будете обсуждать с руководителями клуба. Я буду добиваться с командой максимальных результатов, каких только возможно.