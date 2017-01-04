Президент «Терека» подтвердил переход Бериши

Президент «Терека» Магомед Даудов подтвердил, что полузащитник «Анжи» Бернард Бериша продолжит карьеру в грозненском клубе. Сообщается, что игрок заключил контракт на три с половиной года.

«Дорогие друзья! Сегодня «Терек» заключил контракт с албанским легионером Бернардом Бериша. О том, что достигнута принципиальная договоренность между футболистом, нами и махачкалинским «Анжи», мы информировали футбольную общественность на днях. Мы заключили контракт на три с половиной года. Таким образом, Бериша стал первым новичком нашей команды в это зимнее трансферное окно.

Знаю, что многие болельщики «Терека» очень хотели видеть Бернарда в нашей команде. Он всего лишь год выступает в РФПЛ, но за это короткое время успел заявить о себе с наилучшей стороны. Его по праву называют одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. Надеемся, что эти свои качества Бериша проявит и приумножит в нашем клубе, с нашей с вами помощью, при нашей поддержке. Добро пожаловать в «Терек», Бернард», – написал Даудов в Instagram.