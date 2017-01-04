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    Президент «Терека» подтвердил переход Бериши

    Президент «Терека» Магомед Даудов подтвердил, что полузащитник «Анжи» Бернард Бериша продолжит карьеру в грозненском клубе. Сообщается, что игрок заключил контракт на три с половиной года.

    «Дорогие друзья! Сегодня «Терек» заключил контракт с албанским легионером Бернардом Бериша. О том, что достигнута принципиальная договоренность между футболистом, нами и махачкалинским «Анжи», мы информировали футбольную общественность на днях. Мы заключили контракт на три с половиной года. Таким образом, Бериша стал первым новичком нашей команды в это зимнее трансферное окно.

    Знаю, что многие болельщики «Терека» очень хотели видеть Бернарда в нашей команде. Он всего лишь год выступает в РФПЛ, но за это короткое время успел заявить о себе с наилучшей стороны. Его по праву называют одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. Надеемся, что эти свои качества Бериша проявит и приумножит в нашем клубе, с нашей с вами помощью, при нашей поддержке. Добро пожаловать в «Терек», Бернард», – написал Даудов в Instagram.

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    Источник: Instagram

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    04.01.2017 22:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 января 2017, 03:58

      супер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 января 2017, 01:11

      Ок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      fri men 5 января 2017, 00:56

      норм игрок!!!

      0
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 5 января 2017, 00:31

      Должен усилить команду

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 января 2017, 00:03

      Нормально!!!

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