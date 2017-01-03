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  • Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Не спрашивайте меня об этом. Роналду, Месси или Бэйла о таком не спрашивают»

Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Не спрашивайте меня об этом. Роналду, Месси или Бэйла о таком не спрашивают»

3 января 2017, 12:38
5

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн необычно отреагировал на вопрос о возможном переходе в другой клуб.

«Я не люблю вопросы о планах о будущее, потому что игроков вроде Роналду, Месси или Бэйл не спрашивают о том, как они видят себя через год и где они будут играть в этот момент. Я счастлив и наслаждаюсь жизнью в «Атлетико». Я рад играть для наших фанатов вместе со своими одноклубниками и тренером. Стараюсь оправдывать надежду и любовь, которую мне показывают показывают люди в клубе. Хочу забивать голы и радовать окружающих», — цитирует француза издание AS.

Напомним, 25-летний Гризманн считается главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Атлетик Месси Лионель Роналду Криштиану Бэйл Гарет Гризманн Антуан
Комментарии (5)
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melnicn
1483437337
это он сравнил себя с Роналду, Месси или Бэйлом, жаль мне его!!!!
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JUVENTINO-666
1483438291
Смело, смело
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cink urodov.
1483438794
Человек просто знает свою цену,а столько бабок сколько хочет МЮ предложить,в принципе ровняет его под этих игроков.
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Nickey76
1483446396
сравнить себя с такими игроками... не слишком ли вы зарываетесь,молодой человек?)
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fon_der_tan
1483447958
Давай в Реал!
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