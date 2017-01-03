Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Не спрашивайте меня об этом. Роналду, Месси или Бэйла о таком не спрашивают»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн необычно отреагировал на вопрос о возможном переходе в другой клуб.

«Я не люблю вопросы о планах о будущее, потому что игроков вроде Роналду, Месси или Бэйл не спрашивают о том, как они видят себя через год и где они будут играть в этот момент. Я счастлив и наслаждаюсь жизнью в «Атлетико». Я рад играть для наших фанатов вместе со своими одноклубниками и тренером. Стараюсь оправдывать надежду и любовь, которую мне показывают показывают люди в клубе. Хочу забивать голы и радовать окружающих», — цитирует француза издание AS.

Напомним, 25-летний Гризманн считается главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед».