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    Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Не спрашивайте меня об этом. Роналду, Месси или Бэйла о таком не спрашивают»

    Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн необычно отреагировал на вопрос о возможном переходе в другой клуб.

    «Я не люблю вопросы о планах о будущее, потому что игроков вроде Роналду, Месси или Бэйл не спрашивают о том, как они видят себя через год и где они будут играть в этот момент. Я счастлив и наслаждаюсь жизнью в «Атлетико». Я рад играть для наших фанатов вместе со своими одноклубниками и тренером. Стараюсь оправдывать надежду и любовь, которую мне показывают показывают люди в клубе. Хочу забивать голы и радовать окружающих», — цитирует француза издание AS.

    Напомним, 25-летний Гризманн считается главной трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2017 12:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 3 января 2017, 15:52

      Давай в Реал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 3 января 2017, 15:26

      сравнить себя с такими игроками...
      не слишком ли вы зарываетесь,молодой человек?)

      0
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      Рейтинг: -21

      cink urodov. 3 января 2017, 13:19

      Человек просто знает свою цену,а столько бабок сколько хочет МЮ предложить,в принципе ровняет его под этих игроков.

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 3 января 2017, 13:11

      Смело, смело

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 3 января 2017, 12:55

      это он сравнил себя с Роналду, Месси или Бэйлом, жаль мне его!!!!

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