«Милан» достиг договоренности о переходе Бальде Кейта

Форвард «Лацио» Бальде Кейта, с большой долей вероятности, перейдет в «Милан» в период летнего трансферного окна. По информации источника, положительный исход переговоров стал возможен благодаря новому спортивному директору «россонери» Массимилиано Мирабелли.

Сенегалец защищает цвета «бьянкочелести» с 2013 года. В нынешнем розыгрыше Серии А 21-летний футболист отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 16-ти встречах. Соглашение Кейта с римлянами рассчитано до июня 2018 года.