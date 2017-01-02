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    «Милан» достиг договоренности о переходе Бальде Кейта

    Форвард «Лацио» Бальде Кейта, с большой долей вероятности, перейдет в «Милан» в период летнего трансферного окна. По информации источника, положительный исход переговоров стал возможен благодаря новому спортивному директору «россонери» Массимилиано Мирабелли.

    Сенегалец защищает цвета «бьянкочелести» с 2013 года. В нынешнем розыгрыше Серии А 21-летний футболист отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 16-ти встречах. Соглашение Кейта с римлянами рассчитано до июня 2018 года.

    Источник: Sport.sky.it

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    02.01.2017 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 3 января 2017, 06:16

      Херня полная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 января 2017, 22:55

      В Милане всё темнее...

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