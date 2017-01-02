Раньери: «Доволен, что «Лестер» не пропускает вторую игру подряд»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал выездную ничью в поединке 20-го тура АПЛ с «Мидлсбро» (0:0). Специалист подчеркнул, что доволен вторым подряд сухим матчем «лис».

«Мы внесли изменения в состав сегодня, но это нормально, если вы играли предыдущий матч всего два дня назад. Я доволен, что нам удалось не пропустить второй матч подряд, это великолепно. Мы должны продолжать в том же ключе.

Сегодня мы показали уверенную и сильную игру. Мы здорово защищались и проявили хороший дух. «Лестер» хотел большего, но «Мидлсбро» отлично закрывал наши контратаки. Это важное очко», – сказал Раньери.