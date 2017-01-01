Источник: Витсель подписал трехлетний контракт с китайским клубом

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель переходит в китайский клуб. По словам представителя прессы, игрок подписал трехлетний контракт с командой «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Витсель подписал контракт на три года с клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Тренером команды является Фабио Каннаваро. Сделка закончена», – написал Романо в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Витселю со стороны клуба «Шанхай СИПГ».

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