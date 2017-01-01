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    Источник: Витсель подписал трехлетний контракт с китайским клубом

    Журналист Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель переходит в китайский клуб. По словам представителя прессы, игрок подписал трехлетний контракт с командой «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    «Витсель подписал контракт на три года с клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Тренером команды является Фабио Каннаваро. Сделка закончена», – написал Романо в Twitter.

    Напомним, ранее сообщалось об интересе к Витселю со стороны клуба «Шанхай СИПГ».

    «Отказываться нельзя, ведь нужно думать о семье». Почему Месси нужно соглашаться на дикую зарплату в Китае

    Источник: Twitter

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    01.01.2017 23:44
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +42

      alboro 2 января 2017, 12:16

      Значит нам туда дорога

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 2 января 2017, 10:56

      Жадный до денег, карьеру запорол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 2 января 2017, 10:53

      Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 января 2017, 10:36

      ЛУЧШЕ БЫ К ХАЛКУ УШЁЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 января 2017, 09:38

      Неужели ему настолько надоело в Зените, что он ушел к середняку Китайской Суперлиги

      -2
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 2 января 2017, 09:01

      китай рулит футболом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 января 2017, 08:42

      Профукал Ювентус... хотели сушлить зимой за бесценок либо летом задарма взять, а вон оно как получилось

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > АртурZaСМ 2 января 2017, 10:30

      причём тут за бесценок взять?
      просто китаёзы 25 лямом зарплаты предложили и это решило исход дела...

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > семёнычев 2 января 2017, 11:38

      Я к тому что когда была возможность взять его они решили подождать пока закончится контракт , чтобы бабок сэкономить и дождались пока того перехватил китайский клуб

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > АртурZaСМ 2 января 2017, 14:54

      возможно Витсель и сам принимал участие в "спектакле" с Ювентусом...
      Летом уже чемоданы упаковал- с аэропорта его вернули... Обиделся и решил уйти через год, бесплатно.. и ушёл бы, так как совсем недавно говорил, что намерен доработать контракт с Зенитом... но тут появилась куча денег и расклады перепутались...

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > семёнычев 3 января 2017, 07:59

      Хз... возможно...

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 2 января 2017, 08:35

      Из одного шоколада Витсель попадает в еще лучший шоколад.

      0
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      Рейтинг: +64

      kimig 2 января 2017, 07:49

      и ЮВЕНТУС и БАРСЕЛОНУ через хер бросил,зажимать деньги не надо

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 2 января 2017, 06:47

      Не знаю, что и сказать

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