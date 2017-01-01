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    «Ювентус» попробует купить Санчеса летом

    Туринский «Ювентус» рассматривает возможность покупки нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Покупка рассматривается как замена Марио Манджукичу, который с высокой вероятностью покинет команду до начала следующего сезона. Контракт Санчеса истекает летом 2018 года, и на данный момент руководство лондонского клуба не вело с футболистом переговоров о продлении соглашения.

    Ранее появлялась информация об интересе к чилийцу со стороны китайских клубов.

    Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего Санчеса составляет 46,75 миллиона фунтов.

    Источник: Football Italia

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    01.01.2017 20:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 2 января 2017, 21:47

      пусть попробует

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