«Ювентус» попробует купить Санчеса летом

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность покупки нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Покупка рассматривается как замена Марио Манджукичу, который с высокой вероятностью покинет команду до начала следующего сезона. Контракт Санчеса истекает летом 2018 года, и на данный момент руководство лондонского клуба не вело с футболистом переговоров о продлении соглашения.

Ранее появлялась информация об интересе к чилийцу со стороны китайских клубов.

Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего Санчеса составляет 46,75 миллиона фунтов.