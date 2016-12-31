Коутиньо по итогам 2016 года признан лучшим бразильским игроком, выступающим в Европе

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом, выступающим в Европе, по итогам уходящего года. Данная награда стала для 24-летнего бразильца первой в карьере. Об этом сообщает Sambafoot.

В голосовании Коутиньо набрал 32% голосов. На втором месте расположился нападающий «Барселоны» Неймар, который становился победителем премии два предыдущих года – почти 28%. Третья строчка досталась полузащитнику «Реала» Каземиро, набравшему 13% голосов.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» в АПЛ 13 матчей, в которых забил пять голов и сделал столько же результативных передач.