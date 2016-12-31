Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мане заявил, что «Ливерпуль» не думает о «Челси»

    Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане подчеркнул, что в его команде не уделяют никакого внимания «Челси», который на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ.

    «Ливерпуль» не думает ни о «Челси», ни о ком либо еще. Мы думаем только о своей игре и целях, которых хотим достичь. Еще рано говорить о том, как завершится сезон, но мы хотим быть как можно выше. У нас классная команда, в которой царит потрясающая атмосфера, а между игроками отличные взаимоотношения. Мне приятно выступать здесь», – цитирует Мане Times of India.

    Напомним, сегодня «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.12.2016 12:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 