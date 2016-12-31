Иньеста хотел бы, чтобы Энрике остался в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отметил, что у главного тренера Луиса Энрике есть силы, чтобы и далее руководить сине-гранатовыми. Нынешнее соглашение специалиста с каталонским клубом рассчитано до июня следующего года и пока неизвестно, захочет ли он его продлить.

«У Энрике есть силы продолжать руководить командой со скамейки, и я был бы счастлив, если бы так и случилось. Во всяком случае, у каждого есть свое будущее, и только он знает, как он поступит», – сказал Иньеста.