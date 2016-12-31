Ибрагимович: «Месси играет в футбол, словно на PlayStation»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился мнением насчет форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Напомним, с 2009 по 2011 год футболисты вместе выступали в составе сине-гранатовых.

«Думаю, Месси является единственным в своем роде. Я не знаю, увидим ли мы еще одного игрока, способного действовать подобным образом. У аргентинца собственный стиль и стать похожим на него невозможно. Мне посчастливилось наблюдать за ним каждый день, и как я уже говорил раньше, это словно игра на PlayStation: вы просто даете ему мяч и смотрите, скольких футболистов он обыграет», – сказал Ибрагимович.