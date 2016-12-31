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    Широков: «Склонюясь к тому, что «Спартак» выиграет чемпионат»

    Экс-капитан сборной России Роман Широков прокомментировал шансы московского «Спартака» на золотые медали по итогам текущего сезона РФПЛ.

    «Я склоняюсь к тому, что «Спартак» выиграет чемпионат. Он займeт либо первое место, либо второе. Не 50 на 50, а чуть больше шансов отдаю спартаковцам в борьбе за золото. У команды достаточный отрыв, чтобы выиграть первенство. Главным испытанием станет первая же игра в новом году с «Краснодаром», — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Встреча «Краснодара» и «Спартака» намечена на 5 марта 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.12.2016 00:23
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 31 декабря 2016, 12:33

      Спартак проиграть это чемпионство может только сам себе,но я думаю такого не будет

      2
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      Рейтинг: +173

      agrmark 31 декабря 2016, 11:37

      Молодец Роман, хорошо склоняешься!

      2
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 31 декабря 2016, 11:21

      Было время когда спартак мог выиграть, но всегда проигрывал во 2части сезона. Сейчас шансов у спартака много пока лихорадит зенит и цска, а краснодар слаб и по составу и игре, ростов вообще выскочка, а другие бьются за лигу европы. Первая игра Спартака после перерыва покажет что они могут.

      -1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 31 декабря 2016, 11:21

      Чем больше сильных команд,тем и чемпионат интересней будет.Всех с наступающим.

      2
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 31 декабря 2016, 10:48

      Всех с наступающим Новым годом!!!
      Мне как болельщику ЦСКА очень хочется видеть Спартак сильным!!! Это же игра и чем больше сильных соперников тем интереснее чемпионат!!! В этом году(если конечно ни чего не поменяется) считаю что Спартак заслужил чемпионство!!! Конечно это не только заслуга игроков и тренеров, но и последствия смены тренера и ведущих игроков зенита, проблем ЦСКА , Ростов не может ровно пройти второй сезон, Краснодар слабоват... На этом фоне Спартак реально смотрится предпочтительнее!!!
      Я действительно буду искренне рад их чемпионству))) пора уже!!!
      Ну и пока пауза в чемпионате давайте забудем о клубной принадлежности и будем просто радоваться наступающему празднику!!!!
      Ещё раз всех с Новым годом!!!

      9
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 > sergeyshubin 1 января 2017, 03:32

      Чем больше таких адекватов, тем сильнее Россия!!!
      С новым годом !

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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > ROSTOV SUPER 1 января 2017, 03:49

      Все помню!!))) но все равно Ростов не сможет быть вторым.... Хотя к ним претензий нет!!!

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > solyh-1962 1 января 2017, 03:50

      Спасибо)))) я за сильный чемпионат!!!)))

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > ROSTOV SUPER 1 января 2017, 03:52

      А ещё наверное ты забыл сейв Акинфеева в матче с Рубином?

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > ROSTOV SUPER 1 января 2017, 03:57

      А ещё в ЛЧ нам наша же оборона голы привозит!!! Объективно Акинфеев лучший в России!!! Просто не ушёл когда надо было!!!!

      1
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      Рейтинг: +354

      valike35 31 декабря 2016, 10:40

      рано еще говорить об этом

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 31 декабря 2016, 10:09

      Очень в это во все верю.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 31 декабря 2016, 10:07

      согласен...судя по первой части чемпионата,спартак достоин чемпионства ,но и другие будут бороться))

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      Рейтинг: +1126

      richi 31 декабря 2016, 09:47

      Зенит и ЦСКА сами виноваты в том, что потеряли столько очков. Зенит сейчас по составу не сильнее Спартака. А в ЦСКА вообще играть не кому. Так что если ни чего зимой кардинальным образом не изменится, быть Спартаку чемпионом.

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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 31 декабря 2016, 09:33

      Самое главное что-бы старая болезнь Спартака не вылезла, не ровно играют с заведомо слабыми командами! Если с этим вопросом все будет нормально, будем чемпионами!

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