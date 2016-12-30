Ибрагимович: «Мне не нужен «Золотой мяч», чтобы знать, что я лучший. Я не настолько дерзкий»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

«Если речь о «Золотом мяче», то мне он не нужен, что знать, что я лучший. Я не настолько дерзкий. Мне хватает железной уверенности в себе. Мне не нужны трофеи, чтобы я считал себе лучше кого-то. Что касается индивидуальных наград, тут важны достижения игрока по ходу сезона. Не знаю, на что они смотрят при выборе кандидата. Можно провести хороший год в индивидуальном плане, но можно быть и прекрасным командным игроком. Были годы, когда награду выигрывали не те, кто должен был. Поэтому все это становится похожим на политику», — сказал швед в интервью ESPN Brasil.