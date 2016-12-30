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    Витиньо хотел бы перейти во «Фламенго»

    Нападающий ЦСКА Витиньо, выступавший до этой зимы на правах аренды в «Интернасьонале», подтвердил интерес к своей персоне со стороны «Фламенго». По словам бразильца, он бы хотел перейти в клуб из Рио-де-Жанейро.

    «Был сделан запрос, но я не знаю деталей, потому что в это время находился в отпуске. Для меня было бы честью выступать за «Фламенго», этот клуб близок мне по духу. Сейчас я возвращаюсь в Россию, но еще есть какое-то время, чтобы что-то изменить», – приводит слова Витинью Sambafoot.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Фламенго» готов заплатить за 23-летнего Витиньо 5-6 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 17:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 30 декабря 2016, 19:27

      продать плаксу витю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 декабря 2016, 18:03

      Вопрос об игре Витиньо в ЦСКА или в другом клубе решат Е.Л. Гинер и его помощники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 30 декабря 2016, 17:54

      Да будет так!

      0
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