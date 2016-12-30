Перотти: «Тевес волен делать то, что захочет»

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти считает, что нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес сделал правильный выбор, перейдя в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Тевес не является наемным солдатом, он волен делать то, что захочет. И если он предпочел перейти в китайский клуб, значит, для этого у него были свои основания. Возможно, ему хотелось сменить обстановку», – сказал Перотти La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что перейдя в «Шанхай Шэньхуа», Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Его недельная зарплата составляет около 720 тысяч евро.