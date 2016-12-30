Агент: «Хамесу нечего доказывать в «Реале»

Известный футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, не торопится раскрывать варианты продолжения карьеры своего клиента.

«Хамес – это игрок топ уровня, ему уже нечего доказывать в «Реале». Он может играть в любой команде.

Он уже достаточно проявил себя в «Реале». Сейчас я не хочу говорить о тех клубах, в которые в нем заинтересованы. Стоит подождать и посмотреть, как будут развиваться события», – приводит слова Мендеша Sky Sports.

В текущем сезоне Родригес принял участие в восьми матчах, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось об интересе к футболисту «Реала» со стороны «Челси» и «Ювентуса».