Баркли попал в сферу интересов «Челси» и «Арсенала»

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли входит в число трансферных целей «Тоттенхэма». Кроме того, в его услугах проявляют заинтересованность еще два английских клуба – «Челси» и «Арсенал». «Эвертон» готов продать своего футболиста за 25 миллионов евро до окончания контракта, который рассчитан до середины 2017 года.

В текущем сезоне Баркли провел 16 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.