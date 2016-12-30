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    Баркли попал в сферу интересов «Челси» и «Арсенала»

    Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли входит в число трансферных целей «Тоттенхэма». Кроме того, в его услугах проявляют заинтересованность еще два английских клуба – «Челси» и «Арсенал». «Эвертон» готов продать своего футболиста за 25 миллионов евро до окончания контракта, который рассчитан до середины 2017 года.

    В текущем сезоне Баркли провел 16 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    30.12.2016 06:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 30 декабря 2016, 06:05

      Название новости не правильное, достаточно было написать: "Баркли попал в сферу интересов . . . "
      Это уже сенсация

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