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    Дебюши: «Мы здороваемся с Венгером, но ничего более»

    Защитник «Арсенала» Матье Дебюши рассказал о непростых отношениях с главным тренером лондонского клуба Арсеном Венгером.

    «Перед моим уходом в аренду в «Бордо» я часто бывал в его кабинете. Однако теперь у меня нет необходимости в этом. Мы приветствуем друг друга и здороваемся, но ничего более», – сказал Дебюши.

    В нынешнем сезоне Дебюши провел за «Арсенал» в АПЛ один матч, в котором не отметился результативными действиями. Как сообщалось ранее, игрок близок к уходу из стана «канониров».

    Источник: Goal.com

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    30.12.2016 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 30 декабря 2016, 05:36

      И чего тебя держит там? Ты же уже года 2 сидишь на скамье . . . лучше в Китай поезжай, там бабло . . . там ты все еще защитник топ уровня . . .

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