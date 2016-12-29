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    Ходжаниязов: «В Дании любая команда может обыграть любую. В России такого нет»

    Бывший защитник «Зенита» Джамалдин Ходжаниязов, ныне выступающий за «Орхус», рассказал о специфике чемпионата Дании. По словам футболиста, в датской Суперлиге все соперники могут обыграть друг друга, чего нет в РФПЛ.

    – «Орхус» – атакующая команда или вот такие стандарты помогают?

    – Сейчас да, очень атакующая. Тренер требует от нас высокого прессинга, интенсивной игры. И если посмотреть статистку, то я, как центральный защитник, пробежал в последние две игры за 12 километров.

    – На каком месте находился бы «Орхус» в чемпионате России?

    – Я не знаю, как сравнивать «Орхус» с Премьер-лигой. Специфика чемпионата необычная. Любая команда может обыграть любую. В России такого нет.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.12.2016 23:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +759

      sevsor 30 декабря 2016, 10:52

      Да по-моему, только в Дании такое и есть, если верить этому Джамалдину. Возьми любой европейский чемпионат, везде 3-5 лидеров, чуть больше середнячков, остальные статисты.

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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > sevsor 30 декабря 2016, 15:59

      Копенгаген на 9 очков впереди Брондбю-остальные далековато...ходжа таким образом поднимает свою значимость-типа,играю в более сильном чемпе ,чем РФПЛ...что-то в Европе,кроме их лидера,и не слышно никого...у нас то Ростов Баварию хлопнет ,то Рубин- Барсу...где Россия в клубном рейтинге,и где Дания...показатель всё же,как не крути...

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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 30 декабря 2016, 10:01

      думаю,чемпионат России поинтереснее и более непредсказуем,чем в Дании-и все могут выигрывать и проигрывать в равной степени,за исключением Томи быть может-там проблемы не футбольные,но очень ему мешающие...лидеры теряют очки исправно-нет у нас своей "баварии"-и это,наверное,хорошо...

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 30 декабря 2016, 08:56

      в России все решают боссы кто кого и когда должен обыграть, а игроки так марионетки в их закулисных играх

      1
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      Рейтинг: +37

      ololoshka 29 декабря 2016, 23:45

      Ходжаниязов в менеджере вообще топ, купил за копейки из орхуса, через полтора года основной в сборной, думаю вернут его в РФПЛ если не зимой,то летом точно

      0
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      Рейтинг: +73

      Фесс 29 декабря 2016, 23:33

      Любую кроме Копенгагена хотел он сказать.)

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      Рейтинг: +128

      Denis199244 29 декабря 2016, 23:27

      В РФПЛ тоже бывает что аутсайдеры выигрывают у лидеров пример Крылья Советов-Спартак,такое вобще в любой лиги может произойти

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Denis199244 30 декабря 2016, 12:48

      согласен да много ещё таких матчей даже в 1ом круге было) херню несёт ну раньше когда 5 команд из мск было мб ещё и было а щас точно нет)
      ну а когда эти времена и были то он под стол пешком ходил )))

      -1
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