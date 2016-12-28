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    Газизов: «Предложение «Краснодара» по Луневу было менее выгодным, чем от «Зенита»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал недавний переход вратаря команды Андрея Лунева в «Зенит». Как было отмечено, также «Краснодар» проявлял предметный интерес к голкиперу, но их предложение уступало питерскому.

    «Предложение от «Краснодара» по Луневу было менее выгодным, чем от «Зенита». Официально из российских клубов последовали предложения от «Зенита» и «Краснодара». Был ли интерес со стороны зарубежных команд? Не буду это комментировать», – заявил Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.12.2016 17:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 декабря 2016, 19:51

      Краснодар матчи по звонку из Москвы сдаёт.

      0
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      Рейтинг: +675

      life85 28 декабря 2016, 18:09

      Ну всё правильно,кто больше дал,тому и продали .

      0
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > life85 28 декабря 2016, 19:41

      Тут не только это. Лунев сам выбрал "Зенит", хотя мог и "Краснодар" выбрать.

      -1
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