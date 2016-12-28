Венгер обозначил проблему трансферного рынка

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал поведение некоторых клубов на трансферном рынке. По мнению специалиста, команды неоправданно много подписывают молодых футболистов, после чего передавая их в аренды.

«Это одна из самых больших проблем в современном футболе. Мы вкладываем в футболистов огромные деньги, платим все больше и больше денег. Некоторые клубы фактически запасаются молодыми игроками, скупая их. Это неправильно. Посмотрите, сколько происходит сделок по аренде футболистов. Просто клубы считают, что они так делают более безопасными свои вклады», – заявил Венгер.