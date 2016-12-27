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    Моуринью: «Погба — лучший полузащитник мира»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил игровые качества полузащитника Поля Погба.

    «Поль — полузащитник, который будет забивать все больше и больше, ведь для этого у него есть все данные. На мой взгляд, Поль — лучший полузащитник мира. Конечно, он молод и будет совершенствоваться. Самое важное, что он хочет это делать», — сказал португалец в интервью SFR.

    В текущем сезоне английской Премьер-лиги французский футболист сыграл в 17 матчах, забив три гола и отдав три голевых передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.12.2016 21:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 27 декабря 2016, 23:56

      никто не говорит что он плох, но столько сколько за него отдал МЮ это перебор

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 декабря 2016, 23:31

      Как бы кто не чморил Погбиньо, но его потенциал виден очень сильно, особенно в последних матчах... Хотя и по первым матчам, лично у меня к нему претензий не было ни одной... Ясно что нужно было время для адаптации, но вместо этого его все, абсолютно все чморили, вместо того чтобы поддержать. Да, сейчас он не лучший в мире на этой позиции, но то что он сейчас творит на поле, и то что он может ещё творить, без сомнения делает его одним из лучших даже уже сейчас. А 120 лямов, да возможно это много, но блять в футболе сейчас везде большие бабки, и ни один игрок в мире не стоит свою стоимость, будь то Суарес за 80 лямов, да тот же Канте за 25 тоже не стоит и другие. Футбол это бизнес в чистом виде, и такие суммы становятся обычным явлением...

      4
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      Рейтинг: +134

      FCQ 27 декабря 2016, 23:14

      Ему еще вырости...

      1
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      Рейтинг: +18

      Malbora 27 декабря 2016, 22:58

      Будет лучшим, если деньгами не баловать)

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 декабря 2016, 22:14

      в чем,интересно... ?

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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 27 декабря 2016, 21:58

      Судя по словам Моуриньо Явно начал Отмечаааать..

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 27 декабря 2016, 21:57

      Пока не лучший в мире, но может стать им.Есть по лучше

      1
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