Хенрик Ларссон: «Линделоф готов к «МЮ»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Хенрик Ларссон считает, что его соотечественник Виктор Линделоф не ошибся с выбором, переходя в манчестерский клуб. Как сообщалось ранее, сумма сделки между «МЮ» и «Бенфикой» о покупке 22-летнего защитника оценивается в 40 миллионов евро.

«Он уже сейчас играет на высоком уровне, поэтому я считаю, что он готов выступать за «Юнайтед». Он представляет такой большой клуб, как «Бенифка» и регулярно выходит в стартовом составе сборной. Единственное, с чем может быть тяжело — это процесс адаптации к новому стилю игры», — цитирует Ларссона португальское издание DN.