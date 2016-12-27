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    Луческу: «К весне жду экстраординарного Дзюбу»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал оценку карьере Артема Дзюбы в петербургском клубе.

    — Как вам работается с Дзюбой?

    — С ним никакой проблемы. Он начал чемпионат травмированным, поэтому его потенциал пока непонятен — он ни разу не чувствовал себя на все 100. Но для нас было важно, что даже в таком состоянии он продолжил играть. В целом это отличный парень, который очень важен для нашего коллектива и атмосферы в нем. Но я думаю, что на данный момент он не раскрылся даже на 50%. К весне я жду экстраординарного Дзюбу.

    В текущем сезоне национального чемпионата Дзюба принял участие в 14 матчах «Зенита» и забил восемь голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.12.2016 20:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 27 декабря 2016, 23:58

      Все что то ждали и до сих пор ждут от Кокорина от Дзюбы, да сколько можно! Недождетесь!!!!

      1
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 27 декабря 2016, 22:52

      давай тёма

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 декабря 2016, 21:31

      Дзюба и так экстраординарный, такой несуразный а в футбол играет и забивает

      -1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 декабря 2016, 21:02

      Ждём от Дзюбы только одного - голов. В остальном от деревяшки нечего ждать. Пустые потуги

      0
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