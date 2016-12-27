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    Луческу: «ЦСКА и «Спартак» – главные претенденты на чемпионство в нынешнем сезоне»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что ЦСКА и «Спартак» являются главными фаворитами в борьбе за чемпионство в РФПЛ. Отметим, что на данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующих красно-белых на пять очков.

    – Главные претенденты на чемпионство – это «Спартак» и «Зенит»?

    – «Спартак» и ЦСКА. У вторых вообще отличная стратегия. Пока их стадион еще строился, а поля были хорошего качества, они играли в гостях. А когда газоны стали тяжелее, они начали играть на домашнем стадионе. И у них впереди еще много домашних матчей. Это их преимущество. Как и тренер, которого я очень уважаю.

    Расклад по командам примерно такой: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Ростов» (то, что он показал в еврокубках – нечто особенное), «Краснодар». За ними – «Амкар», «Терек», до какого-то момента был Анжи». Ожидаю, что весна пойдет на пользу «Локомотиву», видно, какой труд там проделан.

    Невероятным сюрпризом стала «Уфа». У команды, выигрывающей в выездных матчах, есть особенный дух.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.12.2016 18:01
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2269

      dyema 28 декабря 2016, 10:07

      Скорее всего, как очень часто бывает - неадекватный перевод

      -2
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      Рейтинг: +129

      cska59 28 декабря 2016, 10:02

      Ну ушлый жук,свой клуб скромненько на 3 место ставит.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 28 декабря 2016, 06:21

      Да

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 декабря 2016, 04:09

      хитрец =)))))) цска будет сложно в тройке удержаться если не усилят каждую линию игроками не хуже по мастерству чем у того же зенита )))))))))

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 27 декабря 2016, 21:31

      Спартак сможет стать чемпионом, если правильно распределять арбитров на оставшиеся матчи...

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 декабря 2016, 21:23

      Думаю, что у ЦСКА шансов поболее будет. Начало сезона у них попроще, чем у конкурентов. Новый тренер поставит более продуктивную игру, потому что хуже уже было некуда. И даже при такой игре, ЦСКА набрал немало очков. И Спартаку отдавать должок надо.
      А Спартак вынужден будет выкладываться на все 100% в каждой игре. Вряд ли фантастичекое везение будет преследовать команду и в следующем году. А поэтому потери неизбежны. А если ещё одно фиаско, как с Крылышками, ЭТО ПОХОРОНЫ.

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Zeff 28 декабря 2016, 04:10

      а кем ЦСКА забивать будет???если посмотреть сейчас в клубе бомбардир это Игнашевич защитник которому лет уже не мало )))))))))

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 27 декабря 2016, 20:53

      Спартак -чемпион и разошлись :))

      -3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 27 декабря 2016, 20:45

      старый лис

      0
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 27 декабря 2016, 20:45

      Ну посмотрим,а пока говорить рано

      0
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 27 декабря 2016, 20:28

      Вагную, в этом году выйграет спартак, в следующем защитить титул не смогут, это разовый выстрел, цска на спад, а в следующем зенит, и вероятно в 18 году тоже

      -1
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