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  • Первый тренер Новосельцева: «Ждали денег от «Зенита», но нашей школе они не достанутся»

Первый тренер Новосельцева: «Ждали денег от «Зенита», но нашей школе они не достанутся»

27 декабря 2016, 11:42
10

Первый тренер защитника Ивана Новосельцева Виктор Захаров рассказал о ситуации с выплатой компенсации московской школе «Крылья Советов» за переход 25-летнего футболиста из «Ростова» в «Зенит». По официальной информации, петербургский клуб заплатил за игрока сборной России 8 миллионов рублей.

– Мы были не прочь получить солидарную выплату еще тогда, когда Новосельцев перешел из «Торпедо» в «Ростов». Но понимали: много не дадут. В итоге не стали связываться.

– От «Зенита» ждали денег?

– В общем, да. В прессе мелькала сумма – 10 миллионов евро. Нам по регламенту полагался один процент. 100 тысяч евро для школы – просто здорово. Мячи бы купили, оборудование, экипировку.

Но потом прочитали интервью с Саввиди, где прозвучали 8 миллионов рублей, и узнали наш бонус – 76 тысяч. Подумали – нелепица какая-то. Направили письмо в РФПЛ. Пришел официальный ответ за подписью Чебана: в соответствии с контрактом, сумма трансфера – 8 миллионов рублей. Точка.

– 76 тысяч хотя бы получили из Питера?

– Нет. «Зенит» потребовал передаточный акт на школу, а он по объективным причинам не выправлен. Теперь по истечении года деньги поступят в РФС. Нашей школе они не достанутся.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван
Комментарии (10)
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APchelov
1482828886
Бред какой-то. Пусть Новосельцев и отстегнёт. Во-первых, это будет только плюс ему самому. И в руководстве Зенита, глядишь, призадумаются
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FanatSerj
1482829265
Так может с себя сначала стоит начать ? Сами то документы вести не могут. Надо с себя все время начинать, а потом уже уповать или жаловаться на других.
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bset
1482830815
На 76 тысяч тоже неплохо можно мячами закупиться. А кто профукал эти 76 тысяч? Правильно - сами
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Сергей Свояк
1482836103
Так и не понял, что за объективная причина предоставить передаточный акт!?
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swot1205
1482843314
Вот уроды. А наемника и бревна типа дзюбинье получают миллионы зелени
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shinnik
1482847650
Тогда уйди.. со школьного двора.
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