Марсьяль не перейдет в «Севилью» зимой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не собирается менять клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

Источник отмечает, что спортивный директор «Севильи» Мончи контактировал с агентом француза по поводу его возможной аренды, но английский клуб не собирается расставаться с футболистом.

Ранее сообщалось, что в услугах Марсьяля также заинтересован «Вест Хэм».

В текущем сезоне француз сыграл в 11-ти матчах АПЛ, забив один гол и отдав три результативные передачи.