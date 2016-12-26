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  • Нигматуллин: «Непонятно, почему бюджет на строительство «Крестовского» вырос в несколько раз»

Нигматуллин: «Непонятно, почему бюджет на строительство «Крестовского» вырос в несколько раз»

26 декабря 2016, 14:30
9

Экс-голкипер «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин подчеркнул, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, о завершении строительства которого было объявлено сегодня, станет украшением Северной столицы. При этом он выразил непонимание в связи с возросшим в несколько раз бюджетом в процессе возведения арены.

«Строительство стадиона на Крестовском было грандиозным. Правда, бюджет, затраченный на строительство, вырос в несколько раз. Сложно сказать, чем вызван такой скачек.

Не так давно я проезжал мимо него, видел всю эту красоту. Получилось симпатично. Как бы то ни было, уложились в срок. Пусть и с небольшими шероховатостями, но арену все же достроили. Успеет и «Зенит» сыграть, и матчи Кубка конфедераций провести. Думаю, этот стадион станет украшением Санкт-Петербурга. Впечатление производит достойное», – сказал Нигматуллин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Нигматуллин Руслан
Комментарии (9)
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alp
1482756084
зачем экс-голкиперу и нынешнему диджею совать нос в цифры? в математике, не то, что в экономике, нихера не понимает ))
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Zeff
1482757434
Дерипаску спроси. Это его работа. Из 6 млрд. сделать 41 млрд.
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serhz
1482757469
Время проведённое в футболе дает о себе знать ! - ему непонятно !! .Объясняю для мастеров кожаного мяча ! -есть такие дяденьки , которым всё было понятно , и которые очень любят денежки ,особенно евро и особенно чужие . А ты и вся страна проезжаем мимо !
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бочаров
1482762451
Руслан ты проезжал мимо,а надо было пешком проити и побеседовать со стариками они тебе всё подноготную и рассказали куда и по чему столь бобла.
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Gullit 76
1482764300
Диджей отжигает.Должен бы знать что такое бизнес по русски . "на грошовых проектах воровать нечего"
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multi1984
1482768640
Непонятно))) рассмешил)) всем понятно,а он один тупенький))
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kimig
1482774254
ВСЕ И ВСЕ ПОНИМАЮТ
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Небесная
1482787834
Ты один этого не понимаешь
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