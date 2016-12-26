Нигматуллин: «Непонятно, почему бюджет на строительство «Крестовского» вырос в несколько раз»

Экс-голкипер «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин подчеркнул, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, о завершении строительства которого было объявлено сегодня, станет украшением Северной столицы. При этом он выразил непонимание в связи с возросшим в несколько раз бюджетом в процессе возведения арены.

«Строительство стадиона на Крестовском было грандиозным. Правда, бюджет, затраченный на строительство, вырос в несколько раз. Сложно сказать, чем вызван такой скачек.

Не так давно я проезжал мимо него, видел всю эту красоту. Получилось симпатично. Как бы то ни было, уложились в срок. Пусть и с небольшими шероховатостями, но арену все же достроили. Успеет и «Зенит» сыграть, и матчи Кубка конфедераций провести. Думаю, этот стадион станет украшением Санкт-Петербурга. Впечатление производит достойное», – сказал Нигматуллин.