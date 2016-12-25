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    Игуаин считает, что у Дибалы есть все качества, чтобы стать игроком топ-уровня, как Месси

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин положительно отозвался об игре партнера по команде Пауло Дибале. По словам футболиста, у аргентинца есть все шансы, чтобы выйти на один уровень с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Месси и Дибала очень похожи. Месси – лучший, что и доказывает изо дня в день. Дибале же пока всего 23 года, он молод, все зависит от него. Мне кажется, у Паоло есть все, чтобы стать игроком топ-уровня, но для этого нужен крепкий характер. У него будет много взлетов и падений, но он должен сохранять спокойствие, принимая как похвалу, так и критику», – сказал Игуаин.

    Источник: Tuttosport

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    25.12.2016 20:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 декабря 2016, 22:13

      Дибала хорош,если вдруг неймар уйдет из Барсы,им обязательно нужно будет брать паоло

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