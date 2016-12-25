Гризманн: «Поражение в финале ЛЧ пережить было тяжелее, чем неудачу на Евро»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, какое поражение в 2016 году сказалось на нем тяжелее всего. Напомним, что форвард проиграл в финале Лиги чемпионов «Реалу», а затем уступил в решающем матче Евро-2016 команде Португалии.

«Дни после финала Лиги чемпионов были очень тяжелыми для меня. Это поражение пережить было сложнее, чем неудачу на Евро. Мы готовились к «Реалу» на протяжении двух недель, мечтали, как будем отмечать нашу возможную победу, но в итоге обидно проиграли», – отметил Гризманн.