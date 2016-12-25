Монтелла: «Убежден, победу в Суперкубке многие ребята запомнят на всю оставшуюся жизнь»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился эмоциями после победы над «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии. Напомним, миланский клуб выиграл в серии пенальти со счетом 4:3.

«Убежден, что эту победу многие ребята запомнят на всю оставшуюся жизнь. Это также важный момент для меня, потому что я выиграл первый трофей в качестве тренера. Я рад за ребят, президента Берлускони и вице-президента Галлиани, а также всех фанатов, которые долго ждали столь значительной победы», – сказал специалист.