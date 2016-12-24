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    Агент Петреску требует денег от «Кубани»

    Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу заявил, что краснодарцы по-прежнему не погасили задолженность перед специалистом.

    Ранее сообщалось, что РФС запретил «Кубани» регистрировать игроков, пока клуб не выплатит все долги Петреску.

    «Я бы не ставил даже вопрос о процентах, хотя такая формулировка в решении палаты есть. Я всегда за то, чтобы решать вопросы мирно и полюбовно – отдайте человеку зарплату за те месяцы, что он у вас работал! Мне, конечно, очень хочется дождаться финала всей этой истории», – сказал агент.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.12.2016 07:51
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