«Челси» и «Шанхай СИПГ» договорились о трансфере Оскара

Полузащитник «Челси» Оскар продолжит карьеру в «Шанхай СИПГ». Клубы пришли к общему знаменателю в переговорах об условиях трансфера 25-летнего бразильца. На данный момент финансовые подробности сделки не разглашаются, но ранее сообщалось о сумме до 80 миллионов евро.

Оскар перешел в «Челси» в 2012 году из «Интернасионала». В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах своей команды во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

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