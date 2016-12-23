Президент «ПСЖ»: «Эмери один из лучших тренеров в Европе»

Эмери хороший тренер, даже отличный. Но такие команды как ПСЖ - это не его! Он оборонительный тренер, может мотивировать игроков играть от обороны, настраивать против грандов. Но такие команды как Спартак, ПСЖ, которые играют первым номером - не его это, не его.
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи подтвердил кредит доверия главному тренеру команды Унаи Эмери.
«Говорил и повторюсь еще раз – я полностью доверяю Эмери. Он является одним из лучших тренеров в Европе. Он остался бы, даже если бы мы проиграли «Лорьяну».
Кризис «ПСЖ»? Люди используют это слово, не зная его значения. У нас существует проблема с мотивацией», – сказал Аль-Хелайфи.
После 19 туров французской Лиги 1 «ПСЖ» занимает в таблице третье место.