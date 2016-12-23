Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Президент «ПСЖ»: «Эмери один из лучших тренеров в Европе»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи подтвердил кредит доверия главному тренеру команды Унаи Эмери.

    «Говорил и повторюсь еще раз – я полностью доверяю Эмери. Он является одним из лучших тренеров в Европе. Он остался бы, даже если бы мы проиграли «Лорьяну».

    Кризис «ПСЖ»? Люди используют это слово, не зная его значения. У нас существует проблема с мотивацией», – сказал Аль-Хелайфи.

    После 19 туров французской Лиги 1 «ПСЖ» занимает в таблице третье место.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2016 07:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 23 декабря 2016, 18:41

      Эмери хороший тренер, даже отличный. Но такие команды как ПСЖ - это не его! Он оборонительный тренер, может мотивировать игроков играть от обороны, настраивать против грандов. Но такие команды как Спартак, ПСЖ, которые играют первым номером - не его это, не его.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 