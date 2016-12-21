Эменике заявил, что чувствует себя в «Фенербахче» словно заключенный

Помнится в Спартак он бежал тоже из Турции и по-моему как раз из Феребахче... Думал всё по-другому будет, ан нет... Нам не нужен такой игрок, который в любой момент готов променять наш клуб на прибавку к ЗП в 15% и турецкий all inclusive...
Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике заявил, что ему не нравится отношение к своей персоне со стороны турецкого клуба. Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что главный тренер «желтых канареек» Дик Адвокат отстранил нигерийца от работы с главной командой по причине нарушения дисциплины. Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Спартак», цвета которого он уже защищал в период с 2011 по 2013 год.
«Чувствую себя в «Фенербахче» словно в тюрьме. Где бы я не выступал, будь то «Спартак», «Вест Хэм» или «Аль-Айн», я всегда полностью отдавал себя команде. Почему меня обвиняют во всех грехах? Я не знаю ответа. При всем уважении, я не заслуживаю того, что получаю взамен», – приводят слова Эменике СМИ Турции.