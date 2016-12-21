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    Эменике близок к возвращению в «Спартак»

    Нападающий Эммануэль Эменике может вернуться в «Спартак», сообщает Milliyet. Напомним, что нигериец был на днях отстранен от работы с основным составом «Фенербахче» главным тренером команды Диком Адвокатом за нарушение дисциплины.

    Контракт Эменике со стамбульским клубом рассчитан до конца сезона. Москвичи готовы рассмотреть варианты его приобретения, а в «Фенербахче» готовы уступить нападающего уже в ближайшее январское трансферное окно.

    В текущем сезоне Эменике провел 10 матчей чемпионата Турции в составе «Фенербахче». На его счету три гола и три результативных передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 09:54
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +10

      шея 22 декабря 2016, 08:24

      ЭМ КЛАСНЫЙ. Он и в подыгреше хорош, и сам забывал убегая с середины поля.

      0
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 21 декабря 2016, 18:28

      если вернется то дежурные 3-4 мяча забьёт)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4486

      Snek 21 декабря 2016, 15:52

      и волеру вирнити

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 декабря 2016, 14:30

      31 год на википедии, тут 29 ненужен он уже Спартаку, пускай берут более молодых и дорогих игроков чтоб наверняка стать чемпионом

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 декабря 2016, 14:02

      Не нужен... Зачем такой игрок который будет разлагать нам дисциплину? Нужен нап? Прошерстите лучше французский, бельгийский и голландский рынок, там найдётся немало крутых талантов под наши задачи за адекватные деньги.

      0
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 21 декабря 2016, 12:41

      Если наберет форму, то отличный вариант.

      -1
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      Рейтинг: +26

      pntrz 21 декабря 2016, 12:37

      зачем?

      -1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 21 декабря 2016, 12:25

      лучше чем Адриано , Эменике проверенной игрок

      2
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN > Басмачи 21 декабря 2016, 13:09

      в какой ещё форме будет-непонятно и как с дисциплиной-разболтался в туретчине...

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 декабря 2016, 12:18

      Лучше людоеда назад, домой, чем Адриану.

      3
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 21 декабря 2016, 12:18

      Возвращение не будет успешным

      -1
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