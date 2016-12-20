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    Бундеслига. «Боруссия» Д не сумела переиграть «Аугсбург», «Гамбург» оказался сильнее «Шальке»

    В рамках 16-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Аугсбургом». На гол Чжи Донь-Вона точным ударом ответил Усмане Дембеле.

    В другом матче «Вольфсбург» на выезде переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» благодаря голу Марио Гомеса. «Гамбург» на своем поле смог победить «Шальке». Единственный гол у гостей на 90-й минуте забил Донис Авдияй.

    «Айнтрахт» разгромил «Майнц», который заканчивал матч вдесятером. Дублем у хозяев отличился Бранимир Хргота.

    Германия. Бундеслига. 16-й тур

    Боруссия Д – Аугсбург – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Донь-Вон, 33; 1:1 – Дембеле, 47.

    Боруссия М – Вольфсбург – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Калиджиури, 3; 1:1 – Азар, 52; 1:2 – Гомес, 57.

    Гамбург – Шальке – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 60; 2:0 – Вуд, 82; 2:1 – Авдияй, 90.

    Айнтрахт – Майнц – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хргота, 18; 2:0 – Баркок, 75; 3:0 – Хргота, 85.

    Удаление: нет – Кордоба, 55.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2016 23:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 декабря 2016, 09:06

      Нормально!!!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 декабря 2016, 07:36

      Тухеля на мыло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 21 декабря 2016, 04:17

      неплохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 21 декабря 2016, 00:15

      Да уж не ожиданно ...

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 21 декабря 2016, 00:05

      Неплохо. Два небольших нежданчика.

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 21 декабря 2016, 00:05

      Хорошо еще что не проиграли

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 21 декабря 2016, 00:03

      Гамбург - красавцы

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 21 декабря 2016, 00:02

      Помогите Даше-путешественнице найти Коноплянку

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