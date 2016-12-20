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    Бывший спортивный директор «Динамо»: «ЦСКА не сможет вернуть Панченко из аренды»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ныне являющийся футбольным агентом, прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Кирилла Панченко в ЦСКА. Напомним, футболист, принадлежащий армейцам, на правах аренды выступает за бело-голубых.

    «Панченко не может вернуться в ЦСКА этой зимой. У него нет такого пункта в контракте. ЦСКА может выкупить его за определенную сумму. Если армейцы захотят, думаю, «Динамо» будет не против», – сказал Орущук в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    На счету Панченко в текущем сезоне ФНЛ 15 забитых голов в 21 матче.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2016 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 20 декабря 2016, 20:54

      в ФНЛ он забивает, а если вернут, то толку не будет) это его уровень!

      -1
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