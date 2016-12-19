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    Гари Невилл: «Арсенал» не прекратит свое существование в случае ухода Санчеса и Озила»

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсеналу» не следует всеми силами удерживать Алексиса Санчеса и Месута Озила. Напомним, ранее сообщалось, что игроки не могут договориться о продлении контрактов с лондонским клубом.

    «С «Арсеналом» не случится ничего страшного, если Санчес и Озил уйдут. Клуб не прекратит свое существование. За последние 20 лет «канониры» имели в своем составе футболистов и получше.

    Не стоит беспокоиться об их возможном уходе. Если игроки откажутся от предложения «Арсенала», то их нужно отпустить», – сказал Невилл.

    Источник: Skysports

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    19.12.2016 01:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 декабря 2016, 16:08

      Когда стабильностью порадуют, а????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 19 декабря 2016, 11:27

      Особенно в отсутствии Озила. Наблюдая за его игрой в последние 2 месяца - убежден - филонит парень нереально. А если еще и вспомнить, что такое у него за сезон случается не раз и не первый год, то....
      До лета не договорятся - значит отпустят

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