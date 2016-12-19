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  • Роналду: «От Криштиану всегда ожидают большего, но статистика не врет»

Роналду: «От Криштиану всегда ожидают большего, но статистика не врет»

19 декабря 2016, 01:24
8

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду подвел итоги уходящего года после победы на клубном чемпионате мира. Напомним, что в финальном матче против «Касимы» португалец оформил хет-трик и был признан лучшим игроком турнира.

«Эта неделя принесла много радости. Я завоевал «Золотой мяч» и выиграл клубный чемпионат мира. Хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, без которых Криштиану не смог бы получить индивидуальные трофеи.

Этот год был незабываемым и на командном, и на индивидуальном уровне. Мы выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Евро-2016 со сборной Португалии и теперь клубный ЧМ.

Критика? Я привык к ней. От Криштиану всегда ожидают большего, но я всегда делаю все на максимуме своих возможностей. Статистические данные не лгут. Как я уже говорил, этот год был захватывающим», – заявил Роналду.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Клубный чемпионат мира Реал Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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NEMETSRUS
1482103236
молдца !!! так держать !!!
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swot1205
1482113070
Действительно выдающийся футболист
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talgatnurzhanov2006
1482119279
в стиле златана начал говорить.
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ibragim_ibragimov_99
1482148014
про команду вспомнил.
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Лошак
1513190965
Криш это феномен! Не особый его фанат, но его талант и работоспособность вызывают уважение!
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