Покеттино: «В АПЛ каждый матч очень сложный»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итоги домашнего матча 17-го тура чемпионата Англии против «Бернли», в котором его команда одержала волевую победу со счетом 2:1.

«В АПЛ каждый матч очень сложный. Здесь крайне тяжело побеждать. Сегодня мы на собственном примере это поняли. «Бернли» бился на протяжении всей игры, много бегал и боролся за каждый мяч. Доволен, что мы выиграли и по-прежнему находимся в числе лучших четырех команд чемпионата», – сказал аргентинский специалист.