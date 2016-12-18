Гюндоган: «Не беспокойтесь – я все еще жив»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган был приятно удивлен тем фактом, что футболисты «горожан» вышли на матч 17-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:1) в майках с его фамилией. Напомним, немец восстанавливается после повреждения крестообразных связок.

«Спасибо моим партнерам. Конечно, поздравляю их с этой важной победой над «Арсеналом». Не беспокойтесь – я все еще жив», – написал Гюндоган на своей странице в Twitter.