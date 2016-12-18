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    Один из пилотов разбившегося самолета с футболистами «Шапекоэнсе» не имел нужной квалификации

    Один из пилотов самолета, на котором разбились футболисты «Шапекоэнсе», не являлся квалифицированным специалистом. По информации источника, пилот не имел достаточного количества летных часов и плохо разбирался в самолете.

    «В процессе исследований мы обнаружили данные, согласно которым пилот Мигель Кирога, управлявший самолетом, имел недостаточное количество летных часов и плохо знал самолет. Вероятно, он предоставил ложные данные при устройстве на работу», – сообщает источник, близкий к ситуации.

    Напомним, трагедия, которая унесла жизни 71 человека, произошла 29 ноября в Колумбии. Еще шести пассажирам, включая трех футболистов, удалось спастись.

    Источник: ESPN

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    18.12.2016 21:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 20 декабря 2016, 00:19

      ну да... ща лишь бы замять дело найдут козла отпущения...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 18 декабря 2016, 21:06

      Думал такое только в России бывает

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