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    Щесны: «Между «Ромой» и «Ювентусом» на сегодняшний день есть серьезная пропасть»

    Вратарь «Ромы» Войцех Щесны считает, что на сегодняшний день его команда заметно уступает «Ювентусу». Об этом он заявил после поражения от туринского клуба в матче Серии А. Напомним, что действующий чемпион страны обыграл «волков» со счетом 1:0.

    «Мы выглядели в целом неплохо, особенно после гола «Ювентуса». Поражения в этом матче точно не заслуживали, но в любом случае показали не самую лучшую свою игру.

    Между «Ромой» и «Ювентусом» на сегодняшний день есть серьезная пропасть. Сейчас наше положение стало еще более тяжелым.

    Теперь мы должны сконцентрировать на следующей игре с «Кьево» и постараться постепенно сократить отрыв от лидера», – сказал поляк.

    Источник: Football Italia

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    18.12.2016 10:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 декабря 2016, 11:07

      Неправда, не сильно лучше играли. Забей Рома первой и надо смотреть.

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